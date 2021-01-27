Biden harekete geçti! Suudi Arabistan'la birlikte savaş uçakları...

ABD ordusu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Louisiana'daki Barksdale Hava Üssü'nden kalkan bir B-52 bombardıman uçağının hiç durmadan Ortadoğu semalarına kadar uçtuğunu duyurdu.

Ünlü bombardıman uçağı, İran 'a gözdağı vermek için Basra Körfezi üzerinde Suudi F-15'leriyle birlikte devriye gezdi. ABD Merkez Komutanlığı, söz konusu uçuşun ABD'nin bölgesel güvenliğe bağlılığını gösterdiğini belirtti.

B-52'nin Basra Körfezi üzerinde görünmesi, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana bir ilk. Biden, Donald Trump yönetiminin ayrıldığı İran'la nükleer anlaşmaya geri dönüleceğinin sinyallerini veriyor.

14 bin kilometreden fazla uçuş menziline sahip ABD'nin en popüler bombardıman uçağı B-52'ler, tahmin edilebileceği gibi nükleer silah taşıma kapasitesine sahip. (Milliyet)