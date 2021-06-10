Biden, “Bugün, Cornwall’daki G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim. ABD ve Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkiyi teyit etmeyi ve önümüzdeki yıllarda ortak zorluklarımızı birlikte nasıl ele alacağımızı tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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- ABD Başkanı Biden: G7 Zirvesi öncesinde Boris Johnson ile görüşeceğim
ABD Başkanı Biden: G7 Zirvesi öncesinde Boris Johnson ile görüşeceğim
DHA | 10 Haziran 2021 Perşembe - 15:51 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 15:53