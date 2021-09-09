10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.453 1.31 EURO 10,0010 0.08
USD 8,4410 0.04 ALTIN 486,870 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Biden'den flaş karar! ABD'de tüm iş yerleri aşı ve test zorunluluğu

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 23:40 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 23:40

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalayacağı kararname kapsamında, ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da haftada en az 1 kez Kovid-19 test zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.


Biden'ın, Kovid-19 önlemleri için imzalayacağı kararnamenin detayları  basına sızmaya devam ediyor.
 
Kararname kapsamında, daha önce test seçeneği sunmaksızın tüm federal  çalışanlara aşı zorunluluğu getirileceğini yazan Amerikan basını, Beyaz Saray  yetkililerine dayandırdığı haberlerinde kararnamenin diğer detaylarını da  paylaştı.
 
Haberlere göre, Biden'ın imzalayacağı kararname ile 100 ve üzeri  çalışanı olan tüm kurumlar çalışanlarına aşı ya da haftada en az 1 kez aşı  mecburiyeti getirmek zorunda kalacak.
  
Ayrıca federal kurumlar ile çalışan anlaşmalı firmalar da tüm  çalışanlarına aşı zorunluluğu getirecek.
 
Söz konusu kararnameden, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon çalışanın  etkilenmesi bekleniyor.
 
Basına konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin koyduğu kurallara uymayan  şirketlerin işçi başına binlerce dolar para cezası ile karşı karşıya  kalabileceğini kaydetti.
 
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, belirli istisnalar dışında  aşı olmayı reddeden federal çalışanların da işten çıkarılabileceğini belirtti.
 

ETİKETLER

ABD Joe Biden Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.