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Biden'dan son dakika Suriye kararı! Tamamen kaldırılıyor

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 22:43 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 22:43

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için eski Başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmayacağı bildirildi.


Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili, adı  açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Suriye'deki  petrol bölgelerine ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlandığı kaydedildi.
 
Buna göre Biden yönetimi, geçen yıl Trump döneminde Suriye'deki petrol  sahalarında iş yapabilmesi için Delta Crescent Energy adlı ABD'li enerji  şirketine verilen yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldı.
 
ABD Hazine Bakanlığı, daha önce getirilen yaptırımlar kapsamında  ABD'li firmaların Suriye'de enerji işi yapmalarını yasaklarken, Trump yönetimi  Nisan 2020'de Delta Crescent Energy firmasına yaptırım muafiyeti getirmişti.
 
Habere göre, Biden yönetimi, Trump dönemindeki "Suriye'deki petrolü  elinde tutma" politikasını artık takip etmediği için yeni dönemde YPG/PKK işgali  altındaki petrol bölgeleri için verilen muafiyeti yenilemeyecek.
 
ABD'li eski büyükelçi James Cain ile eski ordu mensubu James Reese  tarafından 2019 yılında kurulan Delta Crescent Energy adlı firma, Suriye'nin  kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde petrol çıkarma  işlemi yapıyordu.
 
Eski Başkan Trump, Ekim 2019'da Amerikan askerlerinin Suriye'den  çekilmesi talimatını vermiş, daha sonra bölgedeki petrol bölgelerinin kontrolünü  elinde tutmak amacıyla sınırlı sayıda askerin orada kalması yönünde karar  almıştı.

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ABD Joe Biden Suriye YPG/PKK
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