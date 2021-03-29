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Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert tepki

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 1:46 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 1:46

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da darbe karşıtı göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine "Çok korkunç ve şok edici." ifadeleriyle tepki göstererek, darbecilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.


Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware'den başkent Washington'a  dönerken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Biden, kendisine ulaşan raporlara göre çok sayıda kişinin öldürüldüğü  kaydedilen Myanmar'daki son durumla ilgili, "Çok korkunç ve şok edici. Çok sayıda  insanın öldürüldüğü bildirildi. Tamamen gereksiz bir durum." ifadelerini  kullandı.
 
Biden, Myanmar'da darbecilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde  çalıştıklarını kaydetti.
 
Çin ile İran arasındaki artan iş birliğinden endişeli olup olmadığı da  sorulan Biden, bu ortaklıktan uzun yıllardır endişe duyduklarını belirtti.
 
Myanmar'daki askeri darbe
 
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının  ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta  yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu  Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına  almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
 
Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere  başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici  hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst  düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
 
Son olarak cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız  göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.
 

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ABD Joe Biden Myanmar
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