Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Söz konusu yasak 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girdi. 20 Ocak’ta yemin törenin ardından Beyaz Saray’a geçen ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın getirdiği bu yasağı kaldırdı.
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Biden'dan flaş karar! Yasak kaldırıldı
DHA | 25 Ocak 2021 Pazartesi - 19:44 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:44