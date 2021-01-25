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Biden'dan flaş karar! Yasak kaldırıldı

DHA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 19:44 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:44

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı.


Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Söz konusu yasak 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girdi. 20 Ocak’ta yemin törenin ardından Beyaz Saray’a geçen ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın getirdiği bu yasağı kaldırdı.
 

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