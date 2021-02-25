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Biden'dan flaş karar! Kısıtlamaları kaldırdı

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 15:34 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 15:34

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.


Biden, yayımladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların  ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini  belirtti.
 
Biden yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek  Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini ifade  etti.
 
Eski başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının  yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla"  geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini  kısıtlama kararı almıştı.
 
  
 

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