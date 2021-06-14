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Biden'dan Erdoğan görüşmesi sonrası flaş açıklama

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 22:36 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 22:50

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.


Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, görüşmenin  ardından basın toplantısı düzenledi.
 
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve  verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı." ifadesini kullandı.
 
Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme  kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam  edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum."  dedi.
 

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ABD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden
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