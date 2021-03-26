Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.