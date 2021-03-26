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Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 23:10 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 23:24

ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23  Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim  Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.
 
Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret  edilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı  Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.
 
Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir  mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği  aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim  Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır."  değerlendirmesine yer verildi.
 
Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau,  Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel,  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer  aldı.
 

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