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Biden açıkladı: Rusya'ya misilleme yapmaya yakınız

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 22:44 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 22:44

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde ardı ardına yaşanan siber saldırılar konusunda Rusya'ya misilleme yapmaya "yakından baktıklarını" açıkladı.


ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da COVID-19 salgınına ilişkin son durumu değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazeteci, son dönemde ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusunu sordu.
 
Biden ise, "Bu konuya yakından bakıyoruz" yanıtını verdi.
 
JBA'ya siber saldırı
 
ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı.
 

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