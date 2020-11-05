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Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 20:05 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 20:05

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Demokrat aday Joe Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu.


3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde kazananın kim olacağı  belirsizliğini korurken seçimin kaderini belirleyecek Pensilvanya, Georgia, North  Carolina, Nevada ve Arizona eyaletlerinde oyların sayımı devam ediyor.
 
Seçim sonuçlarının hala açıklanmadığı 20 seçici delegesi olan  Pensilvanya eyaletinde da 1 milyondan fazla oyun sayımına devam ediliyor.
 
1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. başkanlık  seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı.
 
Associated Press (AP) haber ajansına göre, Demokrat aday Joe Biden 71  milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski  başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi.
 
Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı.
 
Obama'nın rekorunu geçmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise 68,1  milyon oya ulaştı.
 

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ABD Joe Biden Demokrat aday
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