19 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.451 -0.72 EURO 9,9450 0.68
USD 8,4790 0.56 ALTIN 487,470 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Biden'a göre Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmanın yolu yoktu

AA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 1:06 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 1:06

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu.


Amerikan ABC kanalına konuşan Başkan Joe Biden, Afganistan'dan ayrılma  kararını, tahliye sürecinde ortaya çıkan durumu ve son gelişmeleri değerlendirdi.
 
Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu ve kararının arkasında  olduğunu vurgulayan Biden, bu kararı almalarının gerekçelerini anlattı.
 
"Afganistan'dan ayrılma sürecinin daha iyi yönetilebileceğine  inanmıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Biden, "Sanmıyorum. Bu süreç,  ardından kaosun ortaya çıkmadığı bir şekilde ele alınabilirdi, bunun bir yolu  olduğu fikri var ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum." şeklinde konuştu.
 
Biden ayrıca, söz konusu kararı alırken "kaos olabilir" durumunu da  karar alma sürecinde değerlendirdiklerini belirtti.
 
Amerikalıların ülkeden ayrılmasına izin verip vermeyeceği konusunda  Taliban'ın ne yapacağından emin olmadıklarını anlatan Biden, "Peki şu an ne  yapıyorlar, iş birliği yapıyorlar. Amerikan vatandaşlarının ayrılmasına izin  veriyorlar." dedi.
 
Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda ortaya çıkan kaos görüntüleriyle  ilgili fikri sorulan Biden, "Bir an önce kontrolü sağlamalıyız ve hızlı hareket  etmeliyiz diye düşündüm. Ve öyle de yaptık." şeklinde konuştu.
 
Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Taliban'a  karşı herhangi bir savunma yapmayan Afgan güvenlik güçlerine atıf yapan Biden,  tam da bu sebeplerle ülkeden ayrılmalarının çok doğru bir karar olduğunu söyledi.
 
"Basit bir karar verebilirdim. Eğer kalıyoruz deseydim o zaman çok  daha fazla askeri oraya göndermeye hazırlanmamız gerekirdi." ifadesini kullanan  Biden, verdiği kararlarla çok sayıda Amerikan askerinin Afganistan'da ölmesini  engellediğini belirtti.
 
Amerikalıların tahliyesi sona erene kadar ABD askerleri kalacak
 
Biden, Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm Amerikalıların tahliye  sürecinin 31 Ağustos'tan sonraya sarkması durumunda ne yapacaklarının sorulması  üzerine, gerekirse bazı ABD askerlerinin kalacağını söyledi.
 
"Afganistan'da 10 ila 15 bin Amerikalı var, doğru mu? Ülkeden ayrılmak  isteyen tüm Amerikalılar tahliye edilene kadar askerlerin orada kalacağı  konusunda taahhüt veriyor musunuz?" sorusuna Biden, "Evet." şeklinde cevap verdi.
 
Biden, bunun, 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'da kalacakları  anlamına gelmediğini vurgularken, halen tahliye edilmesi gereken Amerikalıların  olması durumunda 31 Ağustos'ta ne kadar ve ne şekilde askerin kalacağı konusuna  bakacaklarını ancak kalan vatandaşlarını çıkaracaklarını belirtti.

ETİKETLER

Joe Biden Afganistan ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.