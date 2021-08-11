Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu! 1 balıkçı kayıp

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde tekneleri alabora olan 4 balıkçıdan 3'ü kurtarılırken, Mevlüt Uyanık (32) kayboldu. Bölgeye gelen arama- kurtarma ekipleri, Uyanık'ın bulunması için çalışma yürütüyor.

Balıkçılar Şaban Avcı, Ümit Karademir, Hasan Avcı ve Mevlüt Uyanık, Beyşehir Gölü'nün Kuşluca Mahallesi bölgesinden dün akşam avlanmak için tekneyle açıldı. Arkadaşlarının dönmemesi üzerine Ramazan Akkaş, saat 21.30 sıralarında, jandarma ya haber verdi ardından da kendi teknesiyle aramaya çıktı.

Akkaş, kısa süre sonra dalgalar nedeniyle fazla ilerleyemeyince geri döndü. İhbarla gelen Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada, alabora olan teknelerini demirleyen Hasan Avcı ve Ümit Karademir, gölde bulundu.

Şaban Avcı da teknesiyle güçlükle ulaştığı Ömer Çavuş Adası'nda bulundu. Kurtarılan 3 balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Balıkçılardan teknesi alabora olan Mevlüt Uyanık'ın ise kayıp olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gölde detaylı arama yapıldı.