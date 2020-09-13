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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır corona virüse yakalandı

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 21:48 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 21:48

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.

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Adil Bayındır Beyşehir corona virüs pozitif
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