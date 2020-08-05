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Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş gelişme! Yasak getirildi

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:54 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 22:54

Lübnan hükümeti, dünkü faciaya yol açan patlayıcıların tutulduğu Beyrut Limanı'nda 2014'ten bu yana depolama, koruma ve denetim işlerini yürüten tüm sorumlular hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.


Lübnan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Remzi Muşerrefiye, Enformasyon  Bakanı Menal Abdussamed,  Göçmen ve Mülteciler Bakanı Gade Şureym ve İçişleri  Bakanı Muhammed Fehmi, hükümetin başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantıdan sonra ortak bir basın  toplantısı düzenledi.
 
Basın toplantısında konuşan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Muşerrefiye,  Beyrut Limanı'ndaki patlayıcılar dosyasından sorumlu olduğu değerlendirilen tüm  yetkililere, patlamanın sorumluları belirlenene kadar ev hapsi kararı alındığını  belirtti.
 
Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi
 
Göçmen ve Mülteciler Bakanı Gade Şureym de ev hapsinin 2014 yılından  bu yana limandaki patlayıcı madde dosyasındaki depolama, koruma ve denetim  işlerini yürütenlere uygulanacağını dile getirdi.
 
Şureym, söz konusu kişilerin soruşturma tamamlanıp olaydan sorumlu  olanlar belirleninceye kadar önümüzdeki 5 gün ev hapsinde olacaklarını kaydetti.
 
İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi de olaya karışan veya ilgisi olanlara  yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini söyledi.
 
Fehmi, patlamayla ilgili soruşturmanın 5 gün süreceğini, şeffaf  olacağını ve sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.
 
Beyrut'taki tüm güçler "Yüksek Askeri Otorite"nin kontrolünde  olacak
 
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ise başkent Beyrut'ta güvenliği  sağlama yetkisini derhal "Yüksek Askeri Otorite"nin devralacağını söyledi.
 
Abdussamed, iç güvenlik, genel güvenlik, devlet güvenliği, gümrük  muhafaza, limanlar ve havalimanı güçleri ve itfaiye de dahil tüm güçlerin "Yüksek  Askeri Otorite"nin  kontrolünde olacağını belirtti.
 
Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı  depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana  gelmişti.
 
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin  hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında  onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.
 

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Beyrut Limanı Lübnan depo
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