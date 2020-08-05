Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi!

Dün akşam saatlerinde Lübnan Beyrut Limanı'ndan korkunç bir patlama meydana geldi. Beyrut'ta yaşanan patlamadan yayılan şok dalgası bir mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Lübnan Beyrut limanında bir kargo gemisinde bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü.

Patlamanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Patlama sırasında yayılan şok dalgasının yıkıcı gücü, bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Patlama esnasında önce depreme benzeyen yer sarsılması ve ardından gelen şok dalgası, mağazadaki her şeyi yerle bir etti.