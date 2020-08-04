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Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı

04 Ağustos 2020 Salı - 21:33 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 21:33

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada THY'nin Beyrut ofisinde çalışan bir personelin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.


Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün, "Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı. 
 
Öte yandan hafif şekilde yaralanan personelin THY'nin Beyrut ofisinde muhasebe şefi olarak görev yaptığı ve olay anında patlamanın şiddetiyle ofis camlarının kırıldığı öğrenildi. 

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Türk Hava Yolları Beyrut Yahya Üstün
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