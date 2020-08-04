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Beyrut'taki patlama sonrası açıkladı: Sorumlulardan hesap sorulacak

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 23:08 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 23:08

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.


Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün  yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak." dedi.
 
Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo  hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.
 
Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere,  Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında  bulundu.
 
Lübnan'ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu  sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini  söyledi.
 
Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'taki şiddetli  patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini  topladı.
 

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Lübnan Diyab Beyrut Limanı
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