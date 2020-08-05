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Beyrut patlama nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edildi

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 1:34 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 1:34

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.


Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile  gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili  soruşturma komisyonu oluşturulduğu ve bu komisyonun 5 gün içinde bir rapor  hazırlayacağı belirtildi.
 
Açıklamada, Beyrut'un "felaket bölgesi" ilan edildiği ve Bakanlar  Kurulu'na da başkentte "olağanüstü hal ilan edilmesi" tavsiyesinde bulunulduğu  kaydedildi.
 
Görüşme öncesinde konuşan Avn, Lübnan'da büyük bir felaket meydana  geldiğini ve gerçekleştirdikleri toplantının amacının gerekli yargı ve güvenlik  önlemlerini almak ve halka yardım etmek olduğunu ifade etti.
 
Olayla ilgili soruşturma açılması ve sorumluların belirlenmesi  gerektiğini kaydeden Avn, Arap ve yabancı ülke liderlerinden Lübnan'a destek  mesajları geldiğini aktardı.
 
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada  63 kişinin hayatını  kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.
 
Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için  "ulusal yas" ilan etmişti.
 
  
 

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