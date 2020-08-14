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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 177'ye çıktı

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 1:19 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 1:19

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 177'ye yükseldi.


Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına  yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenlerin  sayısının 177'e ulaştığını söyledi.
 
Patlamada kaybolan ve hala ulaşılamayan 30 kişi olduğuna işaret eden  Hasan, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan felakette can kaybının 200'e kadar  çıkabileceğini kaydetti.
 
Yardımların dağıtım mekanizması yabancı diplomatlarla paylaşıldı
 
Öte yandan, Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen  hafta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından, yabancı ülke diplomatlarına  yapılan yardımların dağıtım mekanizması hakkında bilgi verildiği belirtildi.
 
Bugüne kadar ülkeye ulaşan yardımların patlamadan zarar görenlere ne  şekilde ulaşacağı konusundaki bilgilerin paylaşıldığına işaret edilen açıklamada,  tıbbi yardımların dağıtımı öncesinde ülkedeki sağlık merkezleri ile hastanelerin  ihtiyaçlarının belirleneceğine dikkat çekildi.
 
Söz konusu tıbbi yardımların Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Savunma  Bakanlığı arasındaki koordinasyon doğrultusunda dağıtılacağı belirtilen  açıklamada, gıda yardımlarının ise ordu ve sivil toplum kuruluşlarının  işbirliğinde dağıtılacağı aktarıldı.
 
Lübnan ordusunun ülkeye gelen yardımların şeffaf şekilde  dağıtılacağına dair mekanizmayı yabancı diplomatlarla paylaşmasının, başkent  Beyrut'ta protesto eylemleri düzenleyen göstericiler ve sosyal medya  aktivistlerinin ülke yöneticilerine yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından  gelmesi dikkat çekiyor.
 
 Beyrut Limanı'ndaki patlama
 
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12  numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama  meydana gelmişti.
 
Söz konusu patlamanın ardından Türkiye başta olmak üzere dünya  ülkeleri, Beyrut'a tıbbi ve gıda yardımlarını kargo uçaklarıyla göndermeye devam  ediyor.
 
Çarşamba günü itibarıyla Beyrut Limanı'nın kısmi olarak açılması  sonucu yardımların gemilerle de gelmesi bekleniyor.

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