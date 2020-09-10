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Beyrut Limanı'nda büyük yangın!

10 Eylül 2020 Perşembe - 13:55 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 14:31

Geçtiğimiz ay yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'ndan yeniden siyah dumanlar yükseliyor.


Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay yaşanan patlamanın merkezi olan liman bölgesinde yeni bir yangın çıktığı belirtildi.
 
Görgü tanıkları limanda çıkan yangından yükselen dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğünü belirtiyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
 
 
190’DAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
 
Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü. 
 
 
 

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