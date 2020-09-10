Beyrut Limanı'nda büyük yangın!

Görgü tanıkları limanda çıkan yangından yükselen dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğünü belirtiyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

190’DAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.