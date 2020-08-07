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Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

AA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 0:58 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 0:58

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirildi.


Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan askeri mahkemenin  açıklamasında, şiddetli patlamanın meydana geldiği salı gününden beri yürütülen  soruşturma kapsamında Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı  belirtildi.
 
Yürütülen soruşturmanın, patlamaya yol açan her türlü etkeni  kapsadığına işaret edilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar  Beyrut Limanı Yönetim Kurulu ve gümrük idaresi yetkilileri ile bakım çalışanları  ve patlamanın meydana geldiği 12 Nolu ambar çalışanlarından 18 kişinin ifadesi  alındı." denildi.
 
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12  numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir  patlama meydana gelmişti.
 
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının  135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu  duyurmuştu.
 
Lübnan Hükümeti dün, patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma  yapılacağını duyurmuştu.
 

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Lübnan Beyrut Limanı gözaltı
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