Beyonce evde arıcılığa başladı

ABD'li şarkıcı Beyonce, karantina döneminde alerjisi olan kızları için evde arıcılığa başladığını söyledi: Yaklaşık 80 bin arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz.

Beyonce, zorunlu karantina döneminde alerjisi olan kızları Blue ve Rumi için arıcılığa başladığını açıkladı. 39 yaşındaki yıldız, "Beklenmedik olduğunu biliyorum ama iki arı kovanım var, gerçek arı kovanları. Bir süredir evimdeler. Yaklaşık 80 bin arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, arıcılığa kızlarının alerjilerini kontrol altına almayı hedeflediği için başladığını belirterek, "Kovanları kızlarım Blue ve Rumi için kurdum, ikisinin de çok kötü alerjileri var ve balın sayısız faydası var" dedi.

Beyonce, karantina sürecinde ebeveynliğe yaklaşımının değişip değişmediği sorusuna, "Daha iyi bir dinleyici oldum. Blue çok zeki ve bir değişim olduğunun farkında. Bir ebeveyn olarak benim görevim sekiz yaşındaki birinin dünyasını olabildiğince olumlu ve güvenli tutmak için elimden geleni yapmak" cevabını verdi.