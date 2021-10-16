Beyoğlu'nda turizm denetiminde 3 işletmeye 310 bin lira ceza

Beyoğlu'nda turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlara ve hanutçulara yönelik denetim yapıldı. Kuralları ihlal eden 3 iş yerine toplam 310 bin lira para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu tespit edilen bir gece kulübü mühürlendi.

İstanbul İl Turizm Komisyonu Beyoğlu 'nda özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nda, yoğun şikayet gelen mekanlara ve hanutçulara yönelik yapılan denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve SGK personeli katıldı.

İstiklal Caddesi'nde yaya olarak denetimi gerçekleştiren ekipler, bir sokak başında bekleyen ve gözüne kestirdiği turistleri komisyon karşılığı çalıştıkları mekanlara yönlendiren bir hanutçuyu takip ederek, suçüstü yaptı. Hanutçuya, 204 lira cezai işlem uygulandı.

3 EĞLENCE MEKANINA TOPLAM 310 BİN LİRA CEZA

Bir sokakta bulunan kafeye yapılan denetimde, pandemi kapsamında yasak olmasına rağmen nargile servisi yapıldığı için ceza kesildi. Nargile satış ruhsatı da olmadığı öğrenilen işletmenin Türk vatandaşı olmayan 2 kişiyi kaçak olarak çalıştırdığı da tespit edildi. İşletmeye yönelik, toplamda 140 bin lira para cezası kesildi. Kural ihlalini birkaç kez tekrarladığı öğrenilen kafenin, ilçe kaymakamlığı tarafından alınacak karara göre kapatılabileceği bildirildi.

Tarlabaşı'nda ise ruhsatsız olduğu belirlenen bir gece kulübüne 160 bin lira cezai işlem uygulandı. Kulüp, ekiplerce mühürlenirken, çalışma belgesi olmadığı halde mekanda çalışan 4 kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BİR ŞİŞE İÇKİYE BİN 500 LİRALIK FİYAT

Ekipler son olarak, İstiklal Caddesi'nde bulunan, fahiş fiyat tarifesi uygulandığı için özellikle turistlerin şikayetçi olduğu bir gece kulübünü denetledi. İçeride müşterilerin de bulunduğu kulüpte yapılan kontrollerde, içki fiyatlarının yüksek olduğu tespit edildi. Komisyon üyeleri ayrıca, sahte olup olmadıklarını belirlemek için içki şişelerini de kontrol etti. Gece kulübüne, içkilerden yüksek fiyat alındığı gerekçesiyle yaklaşık 10 bin lira ceza kesti.