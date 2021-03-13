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Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

DHA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 18:57 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 19:00

Beyoğlu'nda, 17 yaşındaki trans bireyin yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre B. tutuklandı.


İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokakta geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Asya takma adlı trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre B. (28) tarafından yüzüne kezzap atıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan Ayhan M., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Karabük'e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre B., jandarma tarafından Eskipazar'da yakalanarak gözaltına alındı. Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, 'kezzap atma sureti ile kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
 
Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen Ayhan M.'nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Beyoğlu trans birey kezzap
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