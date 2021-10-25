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Beyoğlu'nda hareketli anlar! Polis silahlı saldırganın üzerine atladı

25 Ekim 2021 Pazartesi - 9:44 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 10:02

İstanbul Beyoğlu’nda saldırgan bir işyerinin kapısından içeri doğru peş peşe ateş açtı. O bölgede görev yapan Güven Timleri ekipleri silahlı saldırganın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.


CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Beyoğlu Kemerhatun Caddesi üzerinden 2 el silah sesi duyan Güven Timleri Şubesi ekipleri hızla olay yerine gitti.
 
POLİS SİLAHLI SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLADI
 
Polis ekipleri, işyerinin kapısında içeri doğru ateş açan saldırgan Fikret T.’nin üzerine atlayıp onu etkisiz hale getirdi.
 
“SİLKELEMECİ” HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI
 
Ekipler yine aynı saatlerde Beyoğlu’nun başka bir sokağında da, “silkeleme” yöntemiyle vatandaşı silkeleyip cep telefonun çalan bir hırsızı da kıskıvrak yakaladı…

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İstanbul Beyoğlu saldırgan
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