Beynimizin her iki yarımküresini nasıl geliştirebiliriz?

Daha iyi bir zihinsel performans için beynimizin her iki tarafını da geliştirmemiz gerektiğini söyleyen Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, beynimizin her iki yarıküresini de geliştirmek için önerilerde bulundu.

Beynimiz her biri farklı işlevler icra eden iki yarı küreden oluşur. Eğitim sistemleri daha çok mantıksal ve matematiksel işlevleri geliştirmeye odaklanırken hayal gücü, resim, müzik ve duygularla ilgili faaliyetleri icra eden sağ beyni genelde ihmal eder. Daha iyi bir zihinsel performans için beynimizin her iki tarafını da geliştirmeliyiz.

Sağ beyni geliştirmek için sanatsal faaliyetler sol beyni geliştirmek için de mantık ve matematiği geliştiren egzersizler

yapabilirsiniz. Bunlara dair bir kaç örnek ister misiniz?

İki elinizi de aktif olarak kullanın

Beyin lobları ve vücut hareketleri arasında çapraz bir bağlantı olduğunu biliyor muydunuz? Yani sağ beyni en çok geliştiren şeylerden biri vücudunuzun sol tarafını kullanmaktır.

Aktif olarak kullanmadığınız elinizi kullanarak bir şeyler yazmaya ya da çizmeye çalışın. Diş fırçalarken, çanta taşırken, başınızı yıkarken kullanmadığınız elinizi kullanmak en iyi beyin egzersizlerinden sadece birkaç tanesi

Nefes egzersizi

Sol burun deliğimizden nefes aldığımızda sağ beynimiz harekete geçer. Sağ burun deliğinizi kapatın ve sol burun deliğinden nefes alın. Sol beyni çalıştırmak için de sağ burun deliğinizi kapatarak nefes almaya çalışın.

Eşleştirme oyunu

Bu aktivite için bir deste kart veya bir dizi eşleşen oyun kartı kullanabilirsiniz. Kartları ters çevirin ve eşleşmelerini en az sayıda çevirmeyle bulmaya çalışın. Tek seferde yalnızca 2 kart çevirebileceğinizi ve bunları eşleştiremezseniz geri çevirmeniz gerektiğini unutmayın. Bu oyun sadece sağ beyin uyarımı olmakla kalmayıp, aynı zamanda dikkat ve hafıza becerilerinizi de geliştirir.

Sudoku

Sudoku çözerken bir taraftan detaylara bakarken bir taraftan da büyük resmi görmeye çalışırsınız. O yüzden sudoku hem sağ beyni hem de sol beyni geliştiren muhteşem oyunlardan bir tanesidir.

Zeka oyunları

Zeka oyunları çok eğlenceli beyin aktiviteleridir! Zeka oyunları oynamak mantıksal ve stratejik düşünme becerilerinin gelişiminin yanı sıra diğer bilişsel becerileri geliştirmeye de katkı sağlar.

Müzik aleti çalın

Sağ beyni geliştiren en güzel sanatsal faaliyetlerden biri de enstrüman çalmayı öğrenmektir. Özellikle piyano ve kanun gibi iki eli çok aktif kullandıran enstrümanlar hem sağ hem de sol beyni geliştirmek için muhteşem enstrümanlardır.

Yabancı dil öğrenmek

Sol yarı küreniz yazılı ve sözlü dil faaliyetlerinden de sorumludur. Bu nedenle bilmediğiniz bir dili öğrenmeye çalışmak sol beyni geliştirmeye çok yardımcı olur.

Önemli isimler beynini dengeli kullanıyor

En büyük düşünürlerin, sanatçıların ve mucitlerin her iki beyin yarıküresi arasında değerli bir dengeye sahip olduğu bilinmektedir. Verilen egzersizleri uygularsanız hem sol hem de sağ beyninizi geliştirebilirsiniz.