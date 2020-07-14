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Beylikdüzü’ndeki atık kağıt deposunda yangın çıktı

İHA |  14 Temmuz 2020 Salı - 7:05 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 7:15

Beylikdüzü’nde bulunan atık kağıt deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın sabah saat 06.00’da Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
 
Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen Avcılar, Beylikdüzü ve Mimar Sinan itfaiye gruplarına bağlı ekipler yangına büyümeden müdahale etti. Yangın daha sonra kontrol altına alındı. Ekiplerden alınan bilgiye göre depodaki yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

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