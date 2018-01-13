Beylikdüzü'nde yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Yakuplu semtinde kağır toplayıcılarının kaldığı konteynerde çıkan yangın facia ile bitti. Konteynerde kalan 20'li yaşlarda 3 işçi hayatını kaybetti.

İşçilerin ikisinin Afganistan birinin Pakistan uyruklu oldukları öğrenildi. İşçilerden biri sağ kurtulmayı başardı. Yangını yetkililere ihbar eden kişinin kurtulan işçi olduğu belirtiliyor.

Yaralı kurtulan Pakistanlı işçi ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram ise gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.