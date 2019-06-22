22 Haziran 2019 Cumartesi
İSTANBUL 
30°C / 21°C
GALERİ VİDEO
BIST 94.022 -0.14 EURO 6,6280 1.69
USD 5,8260 1.07 ALTIN 261,800 1.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beylikdüzü'nde bariyere çarpan kamyonetteki 3 işçi yaralandı

DHA |  22 Haziran 2019 Cumartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 13:44

D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


 
Kaza saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonet Esenyurt yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından ön tarafı hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
 
 
Kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarılan yaralılar için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
 
 
Sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
 
 
Kazada yaralanan Turan Aydın, Sedat Koyuncu ve Süleyman Özaydın'ın çalıştıkları inşaata gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER

istanbul beylikdüzü D-100
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.