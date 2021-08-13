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Beykoz'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 22:44 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 22:44

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde yarın gün boyu denize girmenin yasaklandığını bildirdi.


Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik  hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan  (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve  havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği ifade edildi.
 
Vatandaşların kurallara etkin şekilde uymasıyla önlemlerin etkin  şekilde uygulandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki  hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında  dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 1,5 metre olduğu meteorolojik hava  tahminlerine göre öğleden sonra rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak  devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca yarın gün boyu ilçemiz  sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal  emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."
 
 Açıklamada, 15 Ağustos 2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve  sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare  değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

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Beykoz yoğun dalga akıntı
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