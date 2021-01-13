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Beykoz'da helikopter düştü iddiası!

DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 18:06 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 18:08

Beykoz Çavuşbaşı'nda helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor. Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.


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Beykoz Çavuşbaşı helikopter jandarma
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