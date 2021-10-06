Beyin pili ağır depresyona da umut olabilir

Parkinson ve hareket bozukluklarına karşı başarıyla uygulanan beyin pillerinin diğer hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Doç. Dr. Ali Zırh, “Bu kapsamda sara, ağır depresyon, Alzheimer, obezite gibi hastalıklarda beyin pilinin etkili olup olmadığı araştırılıyor. Beyin pilinin bu hastalıklardaki yararlılığı ve güvenilirliği bilimsel çalışmalarla ispatlandığında elbette ki tüm dünyayla birlikte hatta belki de daha önce Türkiye’de de uygulamaya başlayacağız” dedi.

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, günümüzde başta Parkinson olmak üzere, hareket bozuklukları hastalıklarının tedavisinde başarı ile uygulanan beyin pillerinin başka rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilmesi için araştırmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Doç. Dr. Zırh, bu kapsamda sonuçları en yakın görünenin sara hastalığı araştırmaları olduğunu belirterek “Olumlu sonuçlar yoğunlaştığında ve tedavi için ortak hedefler konusunda fikir birliği sağlandığında biz de ilaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen sara hastalarına beyin pili uygulamaları ile yardımcı olabileceğiz. İkinci adımda ise ağır depresyon ve obsesif-kompulsif-nevroz gibi psikolojik hastalıkların tedavisi geliyor. Amerika ve Kanada ’da bu alanlardaki çalışmalarda hayli olumlu sonuçlar alındığını, ancak sara hastalığının tedavisinde olduğu gibi herkesçe kabul edilen ortak bir hedef konusunda henüz fikir birliği sağlanamadığını biliyoruz” diye konuştu.

ALZHEİMER VE EPİLEPSİYLE MÜCADELEDE BÜYÜK ROL OYNAYABİLİR

Obezite, Alzheimer ve bağımlılıklara karşı da beyin pili çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Zırh, “Obezitede bir kişinin beynindeki iştah merkezine bir elektrot yerleştirmemiz ve elektrik akımı vererek kişinin iştahını ve yemek yeme alışkanlıklarını kontrol edebilmemiz noktasında araştırmalar sürüyor. Bu bağlamda obezite tedavisi için beyin pili uygulaması çalışması yapılan bazı hastalarda hafızanın geriye çağrılabildiği görüldü.