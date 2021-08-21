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Beyin kanaması geçirmişti! Mesut Akusta bugün uyandırılacak

TRT1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta (57), önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan usta oyuncu, bugün uyandırılacak.

Beyin kanaması geçirmişti! Mesut Akusta bugün uyandırılacak Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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