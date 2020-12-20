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Beyazıt Öztürk'ün alacağı ücret dudak uçuklattı!
Türkiye'deki beyaz eşya firmalarından biriyle reklam anlaşması yapan ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün, bir yıllık kampanya için aldığı ücret duyanları hayrete düşürdü.
Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyazıt Öztürk, geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.
Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyazıt Öztürk, geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.