Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için Beyazıt Öztürk de kolları sıvadı. Öztürk, bilime ve aşıya güvenin dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyalmedya hesabından Beyazıt Öztürk'ün aşı çağrısını paylaştı.

Paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

'BİZİ ÇOK GÜZEL GÜNLER KARŞILAYACAK'

Öte yandan Bakan Koca, Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın da videosunu paylaştı.

Orhan, "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun" dedi.