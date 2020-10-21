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Beyaz'ın aracındaki gizemli kadın ortaya çıktı!

Beyaz'ın aracındaki gizemli kadın ortaya çıktı! Yaklaşık bir haftadır Etiler-Bebek hattında Beyazıt Öztürk'ün aracını kullanan gizemli kadın, kafaları karıştırmıştı.
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