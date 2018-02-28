Beyaz Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Beyaz Show 2 Mart konukları)

Beyaz Show 2 Mart'ta izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin sevilen programı Beyaz Show'da bu hafta yine özel ve güzel konuklar yer alacak. İşte Beyazit Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşecek olan programda bu hafta yaşanacaklar...
BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI VE FRAGMANI
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; yüreklere işleyen sesi ve şarkılarıyla güzeller güzeli Candan Erçetin; "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor.