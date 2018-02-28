Beyaz Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Beyaz Show 2 Mart konukları)

Beyaz Show yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 2 Mart Cuma günü ekrana gelecek olan Beyaz Show'un yeni konukları kimler olacak? İşte fenomen talk-show programı Beyaz Show ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

Beyaz Show 2 Mart'ta izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin sevilen programı Beyaz Show'da bu hafta yine özel ve güzel konuklar yer alacak. İşte Beyazit Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşecek olan programda bu hafta yaşanacaklar...

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI VE FRAGMANI

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; yüreklere işleyen sesi ve şarkılarıyla güzeller güzeli Candan Erçetin; "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor.