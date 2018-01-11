Beyaz Show'un bu haftaki konukları kim? (Beyaz Show 12 Ocak Cuma)

Beyaz Show'un bu haftaki konukları kim? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Uzun yıllardır yayınlanan Beyaz Show izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Peki Beyaz Show'a 12 Ocak Cuma günü kimler konuk olarak katılacak? İşte yanıtı...

