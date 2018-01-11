Beyaz Show'un bu haftaki konukları kim? (Beyaz Show 12 Ocak Cuma)

Beyaz Show Cuma akşamı yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yarın akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Beyaz Show'un konukları merak edildi. Birbirinden değerli konukları ve eğlenceli dakikalarıyla Beyaz 12 Ocak Cuma izlenebilecek.
BEYAZ SHOW 12 OCAK FRAGMAN
BEYAZ SHOW KONUKLARI KİM?
Beyaz Show 12 Ocak 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; şarkıcı Koray Avcı, "Deliha 2" filmi oyuncuları Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil ile güzel haber spikeri Gözde Atasoy konuk oluyor!