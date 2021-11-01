01 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.518 -0.30 EURO 11,0410 -0.65
USD 9,5470 -0.44 ALTIN 546,520 -0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı

01 Kasım 2021 Pazartesi - 7:08 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 7:08

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, “Çarşamba günü, Beyaz Saray'daki sağlık ekibiyle koordineli olarak, ailemde COVID-19 testi pozitif çıkan biri nedeniyle Başkan ile yurt dışı seyahatine çıkmama kararı aldım. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karantinaya girdim ve Covid testim negatif çıktı. Ancak bugün Covid testim pozitif çıktı" dedi. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 26 Ekim Salı günü görüştüğünü dile getirerek, “Aramızda yaklaşık 2 metre mesafe vardı ve maske takıyorduk" ifadelerini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Beyaz Saray Psaki korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.