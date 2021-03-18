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Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 0:02 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 0:04

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.


Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD  Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil"  demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması  konusunda açıklamalarda bulundu.
 
Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim  yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya  ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır"
 
Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat  raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak  çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir  örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu
 
Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen  Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.
 
Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın  "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve  diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı  stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında."  ifadesini kullandı.
 

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