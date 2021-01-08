08 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 1.12 EURO 9,0100 -0.14
USD 7,3360 -0.17 ALTIN 452,510 0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Beyaz Saray Kongre baskınını kınadı

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 1:39 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 1:39

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, çarşamba günkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.


McEnany, dün Trump taraftarlarının ABD Kongresini basması sonrasında  Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.
 
Tüm Beyaz Saray adına bir konuşma yaptığının altını çizen McEnany,  "Milletimizin Kongresinde gördüğümüz şeyler, ayıp ve Amerikan değerlerine  aykırıdır. Bu yaşananları yönetimimiz adına en güçlü şekilde kınıyoruz.  Kanunsuzca hareket edenler yargılanmalıdır." diye konuştu.
 
Protesto hakkının Anayasanın 1. ek maddesi ile korunduğunu belirten  McEnany, "Washington'da ve ülke genelinde gördüklerimiz, bu hakkı kullanmak  değildi. Çarşamba günü ülkemizin Kongresinin koridorlarında yaşananlar da bu  hakkın kullanılması değildi." dedi.
 
Olaylarda can kaybı ve yaralanmaların olmasından dolayı derin üzüntü  duyduklarını dile getiren McEnany, güvenliği sağlayan güçleri de "kahramanlar"  olarak nitelendirdi.
 
McEnany, "Dün Kongre binamızı şiddet eylemleriyle işgal edenler, bu  yönetimin tüm değerlerine karşıdır. Beyaz Saray'daki herkes, iktidarın düzenli  bir şekilde devredilmesini sağlamak için çalışmaktadır. Şimdi Amerika için bir  araya gelme ve şiddeti reddetme zamanıdır." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Beyaz Saray Kayleigh McEnany Kongre
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.