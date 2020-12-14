Beyaz Saray duyurdu! ABD'ye 'siber' saldırı

Beyaz Saray, ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunulduğunu açıklarken, Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürdü. Bir siber saldırı haberi de İsrail'den geldi. İsrail'de bilgisayar yazılımları yapan bir firmanın müşterisi 40 şirkete siber saldırı düzenlendiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurdu.

Açıklamada Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesini kullandı. Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyinin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtildi. Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürdü.

İSRAİL'DE 40 ŞİRKETE SİBER SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail'de bilgisayar yazılımları yapan bir firmanın müşterisi 40 şirkete siber saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail 'de Walla News gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösteren Amital şirketi ile çalışan 40 şirkete düzenlenen siber saldırıdan firmalar etkilendi.

İnternet teknolojileri alanında adını vermek istemeyen bir yetkiliden yapılan açıklamada, siber saldırının arkasında bir devlet ya da düşman unsurların olabileceği" kaydedildi. Sitede, Amital şirketinin gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarladığı dolayısıyla siber saldırıdan dolayı İsrail'e gelecek kargoların gümrük işlemlerinde bir aksama yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.