Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster arasında bugün gerçekleşen görüşme ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek yöntem arayışlarının ele alındığı ifade edildi.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldığı belirtilen görüşmede iki ülkenin önceliklerinin ve kaygılarının tartışıldığı belirtildi.

Türkiye-ABD ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bilgisinin verildiği açıklamada Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları ayrıntısıyla ele aldığının altı çizildi. Açıklamada ayrıca "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" ifadesine de yer verildi.