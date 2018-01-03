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Beyaz Saray'dan İran yönetimine "uyarı"

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 1:09 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 1:09

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek, "İran rejiminin, kendi halkının temel ifade özgürlüğü hakkına saygı duyması gerektiği" uyarısında bulundu.


Sözcü Sanders, 2018 yılının ilk basın brifinginde ağırlıklı olarak  İran'da devam eden protestolarla ilgili soruları yanıtladı.
 
ABD yönetiminin, protestocuların ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına  verdiği desteğe dikkati çeken Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir;  rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme  temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." dedi.
 
"İran halkı kızgın"
 
İran'daki rejimin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine "teröre  destek verdiğini" savunan Sanders, "İran halkı günlük hayatlarındaki artan  yolsuzluktan dolayı kızgın. İnsanlar yolsuzluğa ve şiddete bulaşmış  yöneticilerinin yaptıklarının bedelini ödemekten yorulmuş durumdalar. Bütün  bunların sonucunda cesur İranlıların organik kitlesel ayaklanmalarını görüyoruz."  değerlendirmesini yaptı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar konusunda henüz  nihai kararını vermediğini dile getiren Sanders, Trump'ın tüm seçenekleri masada  tuttuğunu anlattı.
 
"Rejim değişikliği" sorusuna yanıt
 
ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği görmek isteyip istemediğine  ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Sanders, "İran halkına temel  insan hakları gerçek anlamda verilmeli. O (Trump), İran'ın teröre destek veren  ülke olmaktan çıkmasını istemektedir. Sanıyorum bunu bütün dünya istiyor." diye  konuştu.
 
Beyaz Saray'dan önceki gün İran'daki protestolarla ilgili yapılan  yazılı açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını  destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl  yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir  eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
 
Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili birkaç kez paylaşımda  bulunarak, "İran yönetiminin, kendi halkının ifade özgürlüğü hakkına saygı  göstermesi gerektiğini" kaydetmişti.
 
Pakistan açıklaması
 
Öte yandan Sanders, Trump'ın Pakistan'ı suçlayan Twitter paylaşımıyla  ilgili bir soruya, "Terörü durdurmak için Pakistan'ın yapabileceği daha fazla şey  var ve bunu yapmalarını istiyoruz." yanıtını verdi.
 
Trump, önceki günkü paylaşımında Pakistan'ı "teröre yardım ve  yataklık" yapmakla suçlamış, Pakistan yönetimi ise Trump'ın sözlerine sert tepki  göstermişti.
 
Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Güney Kore'de düzenlenen ve Kuzey Koreli  atletlerin de katılması beklenen kış olimpiyatlarıyla ilgili ABD yönetiminin  tavrının ne olduğu hakkındaki soruya karşılık, "Bu konuda henüz net bir karar  vermiş değiliz ancak Kuzey Kore konusundaki pozisyonumuz aynen sürüyor; Kore  Yarımadası'nın nükleerden arındırılması hala en önemli önceliğimiz." ifadelerini  kullandı.
 
Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları  öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklif etmiş ve tarafların müzakereye  olumlu yaklaştığı bildirilmişti.

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