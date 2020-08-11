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Beyaz Saray'da silah sesleri! Trump hemen salondan çıkarıldı

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 1:15 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 1:54

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.


Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli  Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.
 
Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir  süre sonra salona döndü.
 
Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump,  "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.
 
Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade  eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
 
Hastaneye kaldırılan kişinin durumu hakkında net bilgisi olmadığını  dile getiren Trump, Gizli Servis'in konuyla ilgili detaylı bir açıklama  yapacağını kaydetti.
 
Trump, Gizli Servis'in "iyi bir iş" çıkardığını vurgulayarak, herkese  teşekkürlerini sunduktan sonra gündemi değerlendirmeye devam etti.
 
Söz konusu şüphelinin Beyaz Saray'a ne kadar yaklaştığını bilmediğini  aktaran Trump, kendisinin salondan çıkarıldıktan sonra sığınağa değil, Oval  Ofis'e götürüldüğünü anlattı.
 
Trump, "Dünyanın her zaman bu kadar tehlikeli bir yer olması çok  talihsiz. Geride bıraktığımız yüzyıllarda dünya çok tehlikeli bir yer olmuştu ve  sanırım bir süre daha böyle devam edecek." dedi.
 
Öte yandan, Gizli Servis'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,  Beyaz Saray'a yakın bir bölgede silahların ateşlendiği teyit edilerek, yakında  daha fazla bilgi paylaşılacağı duyuruldu.
 

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ABD Donald Trump basın toplantısı
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