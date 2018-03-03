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Beyaz Saray'da kırmızı alarm

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 22:22

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.


Olayı Twitter hesabı üzerinden "son dakika" olarak duyuran Gizli  Servis, yayımladığı mesajda, "Gizli Servis Personeli, Beyaz Saray’ın kuzey  çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı  değerlendiriyor." ifadesine yer verdi.
 
Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis,  ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin  yaralanmadığını kaydetti.
 
Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri  alındı. Beyaz Saray’dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın  olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.
 
  
 

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