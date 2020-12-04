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Beyaz Saray'da deprem! O isim de istifa etti

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 18:51 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 18:51

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, görevinden istifa ettiğini duyurdu.


ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar  sürerken Donald Trump yönetimindeki bazı isimler görevlerinden ayrılıyor.
 
Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı istifa  açıklamasında, "yeni projelere adım atabilmek" amacıyla görevinden ayrılma kararı  aldığını ve söz konusu göreve kendisini layık gördüğü için "Başkan Trump'a  minnettar olduğunu" belirtti.
 
Beyaz Saray'dan yapılan kısa açıklamada Farah'ın ayrılığı  doğrulanırken başkanlık seçimlerinden bahsedilmedi.
 
Daha önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve sonra da Pentagon'un  basın sözcülüğü görevlerini yürüten Farah, nisan ayında bu göreve getirilmişti.

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Beyaz Saray Alyssa Farah İletişim Direktörü
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