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Beyaz Saray açıkladı! Afgan mültecileri getiren uçakta kızamık alarmı

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 23:45 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 23:45

Beyaz Saray, son dönemde ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi  değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Afganistan'dan tahliye edilen kişileri ABD'ye getiren uçuşlara ilişkin  Psaki, "ABD, bu uçuşları CDC'nin uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son  dönemde ABD'ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem  amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.
 
Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve  CDC'nin ABD'ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını kaydetti.
 
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün  gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü.  Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir  adım attık." değerlendirmesinde bulundu.
 

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