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Beyaz et tesisinde amonyak gazı sızdı: 7 işçi hastanelik oldu

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:10 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 14:10

Bolu’da beyaz et üretimi yapılan tesiste çalışan 7 işçi, tesisin soğutma sisteminden sızan amonyak gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


  Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde bulunan beyaz et üretim tesisinde meydana geldi.
 
Beyaz et üretim tesisinde çalışan 7 işçi öğle saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle durumu fabrika yetkililerine bildirdirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine giderken, 4 işçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye götürüldü. 
 
  AFAD ekiplerinin fabrikada yaptıkları ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan amonyak gazından etkilendikleri belirlendi. Fabrika çevresinde şeritlerle güvenlik önlemi alan ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Amonyak gazından etkilenen 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 

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Bolu Beyaz et tesisi amonyak
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